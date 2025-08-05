В Кыргызстане хотят упростить выдачу разрешительных документов на строительство

Заместитель председателя кабинета министров Бакыт Торобаев провел заседание коллегии Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, подведены итоги работы строительной отрасли с 2021 по 2025 год, обсуждены актуальные проблемы и намечены пути их решения.

«За указанный период сфере строительства выделено более 170 миллиардов сомов. Благодаря этим средствам в стране построено и введено в эксплуатацию 967 соцобъектов. По данным ЕЭК, в 2024-м строительная отрасль Кыргызстана продемонстрировала самый высокий рост среди государств СНГ — 31,1 процента», — говорится в сообщении.

В целях дальнейшего повышения эффективности работы Минстроя даны следующие поручения: