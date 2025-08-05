Мэр Оша призвал подрядчиков забыть об откатах и не завышать стоимость работ

На встрече с руководителями подрядных организаций мэр Оша Женишбек Токторбаев призвал их забыть об откатах и не завышать стоимость работ. Видео опубликовала пресс-служба мэрии.

Градоначальник призвал компании прекратить делить проектные деньги с управлениями муниципалитета вроде УКС (управление капитального строительства) и УГТ (управление городского транспорта).

«Ни один подрядчик пусть не завышает цены и не передает откат руководителям УГТ и УКС. Взяток не должно быть. Это народные деньги. С первых дней требую, чтобы попусту не тратили бюджетные средства», — сказал он.

Женишбек Токторбаев поблагодарил одного из бизнесменов, присутствующего на собрании, за то, что тот построил дорогу протяженностью 450 метров безвозмездно. Он призвал и других местных предпринимателей внести свой вклад в развитие родного города.