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Власть

Мэр Оша призвал подрядчиков забыть об откатах и не завышать стоимость работ

На встрече с руководителями подрядных организаций мэр Оша Женишбек Токторбаев призвал их забыть об откатах и не завышать стоимость работ. Видео опубликовала пресс-служба мэрии.

Градоначальник призвал компании прекратить делить проектные деньги с управлениями муниципалитета вроде УКС (управление капитального строительства) и УГТ (управление городского транспорта).

«Ни один подрядчик пусть не завышает цены и не передает откат руководителям УГТ и УКС. Взяток не должно быть. Это народные деньги. С первых дней требую, чтобы попусту не тратили бюджетные средства», — сказал он.

Женишбек Токторбаев поблагодарил одного из бизнесменов, присутствующего на собрании, за то, что тот построил дорогу протяженностью 450 метров безвозмездно. Он призвал и других местных предпринимателей внести свой вклад в развитие родного города. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/338616/
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