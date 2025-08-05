Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ, вносящий изменения в законодательство, регулирующее государственную и муниципальную службу. Эти изменения касаются порядка присвоения классных чинов, формирования кадрового резерва и оценки работы руководителей аппаратов государственных органов и местных самоуправлений.

В частности, уточняется, что руководители исполкомов местных кенешей и мэрий, а также главы местных самоуправлений теперь будут относиться к муниципальной службе и смогут занимать должности от 3-го до 1-го класса. Кроме того, вводится обязательная электронная подача заявок на участие в конкурсах кадрового резерва через портал e-Kyzmat с приложением сканированных документов.

Также обновлены методики оценки работы руководителей аппаратов. Теперь оценка будет проводиться ежегодно с использованием автоматизированных информационных систем, а результаты будут влиять на дальнейшее продвижение, обучение и возможную ротацию кадров.

Эти изменения вступят в силу через десять дней.