В Кыргызстане вступил в силу новый закон, который устанавливает ответственность за нарушения в цифровой сфере. Теперь за отказ принимать цифровые документы, нарушение прав пользователей и другие проступки можно получить штрафы до 65 тысяч сомов.

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Президент Садыр Жапаров внес изменения в Кодекс о правонарушениях и учитывает нормы недавно принятого Цифрового кодекса. Главная цель — защитить цифровые права граждан и установить четкие правила для компаний и госорганов.

Основные штрафы

Отказ принимать цифровые документы — штраф до 5 тысяч сомов для компаний и до 2 тысяч сомов для граждан.

Нарушение прав пользователей данных — штрафы от 2 до 5 тысяч сомов. Это касается отказа предоставить информацию, внести изменения или удалить данные.

Незаконное ограничение цифровых прав — штрафы до 5 тысяч сомов.

Недобросовестные действия с цифровыми сервисами (манипуляции с данными, ограничение конкуренции) — штрафы до 25 тысяч сомов при повторных нарушениях.

Нарушение правил ведения цифровых реестров — штраф до 10 тысяч сомов для ответственных лиц.

Препятствие операторам связи — штрафы до 50 тысяч сомов для компаний.

Незаконное использование искусственного интеллекта с вредоносными целями — штрафы до 65 тысяч сомов для юридических лиц.

Также увеличены штрафы за нарушения в сфере почтовой и радиочастотной связи.

Закон начинает действовать через полгода.