В Кыргызстане утвердили новый порядок формирования кадрового резерва

Президент Садыр Жапаров подписал указ об утверждении Положения о кадровом резерве для отдельных политических государственных и административных муниципальных должностей. Документ опубликован на официальном портале.

Согласно указу, кадровый резерв будет формироваться с целью оперативного подбора специалистов на высокие государственные и муниципальные посты. В резерв могут быть включены:

действующие министры, председатели госкомитетов, руководители административных ведомств, полпреды президента в регионах, а также лица, занимающие политические посты в администрации президента и аппарате Жогорку Кенеша, проработавшие не менее 6 месяцев и соответствующие квалификационным требованиям;

руководители аппаратов госорганов и органов местного самоуправления, получившие наивысшую оценку по итогам годовой оценки;

лица, ранее включенные в региональный или муниципальный кадровый резерв по конкурсу согласно указу президента от 5 ноября 2021 года №521 — они будут автоматически перенесены в новый резерв на один год.

Также предусмотрено обязательное обучение: все, кто не занимает государственную или муниципальную должность, должны пройти минимум 36 часов обучения в Академии госуправления при президенте КР за свой счет в течение 12 месяцев с момента включения в резерв.