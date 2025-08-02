Садыр Жапаров посетил отдаленное село Энилчек в Иссык-Кульской области. Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь президента Аскат Алагозов.

По его данным, в селе проживает 35 семей. Оно расположено на высоте 2,5 тысячи метров над уровнем моря. Дорога туда проходит через перевал, высота которого 3,8 тысячи метров.

Главу государства сопровождали председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев, министры чрезвычайных ситуаций Бообек Ажикеев и транспорта Абсаттар Сыргабаев.

«Садыр Жапаров побеседовал с местными жителями. Президент отметил, что появилась возможность вплотную заняться развитием труднодоступных населенных пунктов. В этой связи он поручил министру транспорта начать работы по строительству качественной автодороги, ведущей в село. Сельчане рассказали, что их дети учатся в школе только до 9-го класса, далее завершают среднее образование в Караколе. Они просили обеспечить жильем их детей в Караколе», — говорится в сообщении.

Садыр Жапаров заверил, что будет рассмотрена возможность поддержки жителей отдаленных регионов в решении жилищных вопросов по линии ГИК.