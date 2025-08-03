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Власть

Передачу муниципальной собственности по проектам ГЧП без торгов узаконили

Президент подписал изменения в некоторые законодательные акты по вопросам государственно-частного партнерства.

Обновление документа позволит совершенствовать нормативную базу, регулирующую порядок инициирования и реализации проектов государственно-частного партнерства.

В частности, в закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» включена норма, согласно которой регистрация прав, возникающих на основании соглашений ГЧП, осуществляется местными регистрационными органами в порядке, определяемом кабмином.

Закон «О муниципальной собственности на имущество» дополнен положением, которое разрешает передавать объекты муниципальной собственности в аренду частному партнеру без проведения торгов. Размер годовой арендной платы будет составлять двойную ставку земельного налога согласно Налоговому кодексу.

В Закон «О аквакультуре, рыболовстве и охране водных биологических ресурсов» внесено уточнение о возможности предоставления рыбохозяйственных водоемов или их участков в пользование для ведения деятельности в рамках ГЧП.

В Закон «О государственно-частном партнерстве» добавлено, что порядок и условия предоставления государственной поддержки по проектам ГЧП будет определяться кабмином.
Ссылка: https://24.kg/vlast/338334/
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