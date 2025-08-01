США хотят, чтобы соглашение между Россией и Украиной было заключено до 8 августа

Дональд Трамп хочет, чтобы соглашение между Россией и Украиной было заключено до 8 августа. Об этом заявил заместитель Временного Поверенного в делах США при ООН Джон Келли на заседании Совета безопасности.

«И РФ, и Украина должны договориться о прекращении огня и прочном мире. Пришло время заключить сделку. Президент Трамп ясно дал понять, что это должно быть сделано к 8 августа», — сказал он.

Джон Келли отметил, что Вашингтон готов пойти на дополнительные меры ради соглашения.

Ранее Дональд Трамп заявил, что собирается ввести санкции против России после окончания 10-дневного ультиматума, который объявил ранее. Он также сообщил, что спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф после поездки в Израиль посетит РФ.