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Власть

Европарламент в сентябре рассмотрит соглашение о партнерстве с Кыргызстаном

Европарламент в сентябре рассмотрит соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Евросоюзом и Кыргызстаном. Об этом сообщает газета «Известия».

«Ожидается, что соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве между ЕС и КР рассмотрят на пленарном заседании в сентябре. Комитет по иностранным делам Европейского парламента уже принял резолюцию, рекомендующую одобрить это соглашение. И я считаю: ратификация вероятна при условии, что Кыргызстан продолжит придерживаться демократических принципов и верховенства права», — сказал депутат Европарламента Томаш Здеховски.

Голосование пройдет на пленарной сессии. Ожидается, что соглашение примут, уточнил депутат Европарламента Петар Волгин.

Напомним, цель документа — обеспечить правовую основу для укрепления политического диалога и углубления партнерства во многих взаимовыгодных областях. К ним относятся:

  • торговля и инвестиции;
  • устойчивое развитие и связь;
  • исследования и инновации;
  • образование;
  • окружающая среда и изменение климата;
  • верховенство закона, права человека и гражданское общество.

Соглашение также предусматривает усиление сотрудничества в области внешней политики и безопасности.
Ссылка: https://24.kg/vlast/338042/
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