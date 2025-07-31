Европарламент в сентябре рассмотрит соглашение о партнерстве с Кыргызстаном

Европарламент в сентябре рассмотрит соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Евросоюзом и Кыргызстаном. Об этом сообщает газета «Известия».

«Ожидается, что соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве между ЕС и КР рассмотрят на пленарном заседании в сентябре. Комитет по иностранным делам Европейского парламента уже принял резолюцию, рекомендующую одобрить это соглашение. И я считаю: ратификация вероятна при условии, что Кыргызстан продолжит придерживаться демократических принципов и верховенства права», — сказал депутат Европарламента Томаш Здеховски.

Голосование пройдет на пленарной сессии. Ожидается, что соглашение примут, уточнил депутат Европарламента Петар Волгин.

Напомним, цель документа — обеспечить правовую основу для укрепления политического диалога и углубления партнерства во многих взаимовыгодных областях. К ним относятся:

торговля и инвестиции;

устойчивое развитие и связь;

исследования и инновации;

образование;

окружающая среда и изменение климата;

верховенство закона, права человека и гражданское общество.

Соглашение также предусматривает усиление сотрудничества в области внешней политики и безопасности.