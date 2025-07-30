Корея заинтересована в совместных с Кыргызстаном проектах по климату и воде

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев принял делегацию из Кореи во главе с депутатом Национального собрания, президентом Консультативного совета по водным ресурсам Азиатской ассамблеи национальных парламентов Ханом Чжонэ. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

В ходе переговоров стороны обсудили вопросы, связанные с изменением климата, ростом населения, охраной окружающей среды и увеличением спроса на водные ресурсы в связи с экономической активностью.

Адылбек Касымалиев заявил, что Кыргызстан планирует к 2030 году сократить выбросы загрязняющих газов на 16 процентов, а при международной поддержке — на 44 процента, а также стремится достичь углеродной нейтральности к 2050-му.

Хан Чжонэ выразил заинтересованность Республики Корея в реализации совместных проектов, оказывающих положительное влияние на инвестиционный климат, особенно в области рационального использования водных ресурсов и мероприятий по регулированию климатических изменений.

Стоит отметить, что делегация депутатов Национального собрания Республики Корея прибыла в КР для участия в восьмом заседании Консультативного совета по водным ресурсам Азиатской ассамблеи национальных парламентов в Бишкеке.