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Власть

Превратим Кыргызстан в логистический хаб для ЦА и ЕАЭС — Эдиль Байсалов

Делегация Кыргызской Республики под руководством зампреда кабмина Эдиля Байсалова посетила международный морской порт Карачи (Пакистан) в рамках 5-го заседания кыргызско-пакистанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

Накануне в Карачи состоялась встреча с представителями деловых кругов Пакистана в Федерации торгово-промышленных палат. Эдиль Байсалов подчеркнул заинтересованность кыргызской стороны в установлении прямых деловых связей и развитии совместных проектов.

В тот же день делегация провела переговоры с главным министром правительства провинции Синд Саидом Мурадом Али Шахом и губернатором Мухаммадом Камраном Ханом Тессори.

Сегодня делегация посетила порт Карачи, где состоялись встреча с руководством управляющей компании Karachi Port Trust и ознакомительный тур по современному контейнерному терминалу Hutchison Ports Pakistan.

«Порт Карачи — ближайший выход Кыргызстана к морю и стратегический узел на пути в глобальные торговые цепочки. Развитие альтернативных транспортных коридоров — один из приоритетов утвержденного Национального плана развития до 2030 года. Мы намерены превратить КР в логистический хаб для всей Центральной Азии и ЕАЭС», — заявил Эдиль Байсалов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/338032/
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