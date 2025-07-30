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Власть

Торговая война. Индии может грозить до 25 процентов пошлин, заявил Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Индия может столкнуться с пошлинами в размере до 25 процентов, если не удастся заключить торговое соглашение на этой неделе. Об этом пишет BBC.

Переговоры о торговом соглашении между индийскими и американскими чиновниками ведутся уже несколько месяцев, однако Соединенные Штаты установили для Индии и других стран срок до 1 августа.

«Индия была хорошим другом, но она фактически взимала более высокие пошлины, чем почти любое другое государство. Но теперь я у власти, и так больше не пойдет», — прокомментировал Дональд Трамп.

Как отмечает издание, он пока не направлял Индии официального письма с новыми ставками пошлин. В апреле объявлено о возможных пошлинах до 27 процентов на индийские товары, но данное решение не вступило в силу.

Напомним, ранее торговое соглашение подписали США и Китай. После прихода к власти администрации Дональда Трампа Соединенные Штаты фактически вступили в торговую войну с КНР. Вашингтон поднял пошлины на весь импорт из этой страны до 145 процентов. Пекин ввел симметричные меры в размере 125 процентов.

Министр торговли США Говард Лютник рассказал, что Белый дом планирует в ближайшее время заключить соглашения с еще десятью основными торговыми партнерами.
Ссылка: https://24.kg/vlast/338027/
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