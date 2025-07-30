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Власть

Кабмин выделил Центру онкологии 10 миллионов сомов

Кабинет министров КР выделил 10 миллионов 141 тысячу сомов для Национального центра онкологии и гематологии. Соответствующее распоряжение подписал председатель кабмина Адылбек Касымалиев.

По данным его пресс-службы, решение принято в целях создания комфортных и безопасных условий пребывания пациентов, а также повышения эффективности медицинского обслуживания.

Министерству здравоохранения поручено в установленном порядке обеспечить целевое использование финансовых средств.

Напомним, в НЦОГ вышли из строя оба линейных ускорителя. В бюджете на техобслуживание оборудования средства не закладываются.
Ссылка: https://24.kg/vlast/337987/
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