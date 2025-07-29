Данияр Иманалиев назначен министром по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии. Об этом сообщили в ЕЭК.

Фото пресс-службы ЕЭК. Данияр Иманалиев назначен министром по интеграции и макроэкономике ЕЭК

Уточняется, что решение принято Высшим Евразийским экономическим советом.

Данияр Иманалиев имеет солидный опыт руководящей работы в органах государственной власти Кыргызстана. В 2021 году занимал должность первого заместителя министра экономики и финансов.

Окончил Кыргызский государственный университет строительства, транспорта и архитектуры и Университет Рицумейкан (Япония).

С 2004-го по 2021-й занимал ряд должностей в Министерстве экономики и аппарате президента.

Последние четыре года был директором департамента таможенной инфраструктуры Евразийской экономической комиссии.