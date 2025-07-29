Почему для Центральной Азии важен прецедент «Баку vs Москва»

Авиакатастрофа, произошедшая в декабре 2024 года с пассажирским самолетом азербайджанской авиакомпании AZAL, стала триггером последовавшего позже охлаждения отношений между Баку и Москвой.

Власти страны продемонстрировали, что вовсе не намерены замалчивать трагический инцидент. На днях президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан готовит иск в международный суд.

Всему этому предшествовал обмен рядом «любезностей» — закрытие Русского дома в Баку, хакерские атаки, угрозы в адрес азербайджанской диаспоры, жесткий рейд в Екатеринбурге, после которого двое азербайдженцев, по версии Баку, скончались от полученных травм, обыски в «Sputnik Азербайджан» и арест его сотрудников.

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Эксперты отмечают, что конфронтация стала удобным поводом для отстранения России от переговорного процесса между Баку и Ереваном, интенсифицированного, к слову, не без участия администрации американского лидера Дональда Трампа.

В результате стороны согласовали вариант договора, пересматривающего соглашения, заключенные при посредничестве Москвы в 2020 и 2022 годах. Таким образом, роль Российской Федерации как гаранта транзита по Зангезурскому коридору, связывающему Азербайджан с его нахичванским эксклавом в Армении, практически сведена к нулю.

В своем аналитическом обзоре ReRussia отмечает, что «стремительная дипломатическая интрига может стать большим успехом администрации Трампа и мощным ударом по амбициям Москвы, что, в свою очередь, определит дальнейшее ослабление ее влияния не только на Кавказе, но и в Центральной Азии».

Рост амбиций

К чему может привести напряженность, возникшая между Москвой и Баку? Политологи считают, что кризис обусловлен не только эмоциональными реакциями, но и стратегическими интересами.

С начала войны в Украине Азербайджан переформатирует свое место не только в регионе, но и за его пределами. Баку стремится выйти из геополитической монополии Москвы.

Еще более тесное сближение с Турцией, заигрывание с Израилем, энергетическое сотрудничество с Европейским союзом и поддержка Украины — признаки постепенной смены курса.

Баку выходит на международную арену как самостоятельный региональный игрок с многосторонней внешней политикой, отдаляясь от традиционной зависимости от Pоссии.

Впрочем, Азербайджан пока не имеет реальной возможности для окончательного разрыва с Москвой, как и у последней нет достаточно ресурсов, чтобы полностью исключить Азербайджан из своей орбиты.

Директор Центра исследований Южного Кавказа из Азербайджана Фархад Маммадов считает, что полностью Россию в Южном Кавказе отменить никто не может.

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«Она обладает большим спектром отношений на уровне политического диалога, экономической и гуманитарной составляющих. Но на сегодня мы можем сказать, что с Азербайджаном Москва переживает период охлаждения отношений, влияющий на политический диалог, гуманитарные и экономические связи. Разладились в определенном смысле коммуникации и с Арменией. Она, в отличие от Азербайджана и Грузии, является членом ОДКБ и ЕАЭС. На территории Армении находится военная база России. Соответственно, РФ может стать меньше там, где сейчас ее больше всего. И в принципе этот процесс в определенной степени уже набирает обороты. Это достаточно симптоматично», — сказал он.

Российская Федерация не меняет подходов к южнокавказским странам. Но государства трансформируются. После урегулирования территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, вывода российского миротворческого контингента сформировались новые условия взаимоотношений, которые РФ и определенные круги все еще не воспринимают. Фархад Маммадов

Эксперт провел параллель с Центральной Азией. Он считает, что у каждого государства региона, как и в случае с Южным Кавказом, с Россией свой генезис взаимоотношений. В Центральной Азии есть союзники Москвы как по блокам, так и индивидуальные. Плюс есть Туркменистан, придерживающийся позиции политического нейтралитета.

В этом плане уменьшение влияния РФ в регионе компенсируется за счет увеличения субъектности самих стран Центральной Азии, а не привлечения внешних акторов.

Смена приоритетов

Кризис в отношениях между Москвой и Баку вызвал ожидаемый интерес политических элит Центральной Азии.

Доцент Академии ОБСЕ Эмиль Джураев напомнил, что у Азербайджана со странами региона активно развиваются отношения. Баку для них не просто сосед, а важный партнер.

«Если в России понимают, а они очень четко должны это осознавать, то им следует ни в коем случае не противопоставлять Баку и власти государств Центральной Азии, а искать пути улучшения диалога и с Баку, и с центральноазиатскими столицами. В ЦА в последние годы очень активно настроены на усиление своей субъектности и суверенитета. И не в последнюю очередь, импульс этому задала именно политика Кремля», — сказал он.

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Эмиль Джураев добавил, что в регионе не заинтересованы в том, чтобы кем-либо заменить доминирование Москвы. При этом в приоритете желание более сбалансированно вести сотрудничество с самыми разными партнерами.

«Считаю, что многие из таких партнеров, будь то страны Европы, Турция или Китай, это понимают и уважают. А для Москвы традиционно это являлось не совсем приемлемым, из-за чего она и подводила регион к обратному отношению к себе. Конечно, в Центральной Азии трезво понимают геополитические и экономические реалии. Никто не станет идти на намеренное ухудшение отношений с РФ. Напротив, есть заинтересованность в том, чтобы развивать отношения — Россия все же является крупнейшим партнером для каждого из государств нашего региона. Важно лишь без принуждения играть геополитическую игру Москвы», — высказался эксперт.

Разлад между Баку и Москвой интересен странам Центральной Азии еще и потому, что это маркер падения доверия к России как к гаранту безопасности.

Политолог Наргиза Мураталиева отметила, что дипломатическое фиаско Москвы на Южном Кавказе, безусловно, оказывает влияние на Центрально-Азиатский регион — усиливается тренд на многовекторность, когда один актор не должен занимать лидирующую позицию в вопросах безопасности и развития.

«Это будет выражаться в дальнейшем стремлении диверсификации внешнеполитических связей и сотрудничества. Будь то в продвижении логистических маршрутов в обход России, поиске альтернативных поставщиков энергоресурсов или рынков труда для наших мигрантов или в усилиях по внутренней модернизации», — сказала она.

Что касается возможного нивелирования роли РФ в Центральной Азии, то, по мнению эксперта, скорее, нужен секторальный подход, так как важно разделять, в каких сферах возможно потеснить Россию, а в каких эти позиции непоколебимы.

«Тем не менее эти процессы уже активно идут, так как Китай уже экономически обошел РФ в Центральной Азии, заняв первое место торгового партнера для большинства государств региона. При этом КНР достаточно осторожна в вопросах безопасности и пока что не взваливает на себя груз ее гаранта и не ставит цель конкурировать с Россией в нашем регионе. Турция достаточно активно работает через ОТГ, однако при этом ограничена ресурсно и не всегда воспринимается как «нейтральный» игрок. Поэтому наиболее приемлемый курс для Центральной Азии — это укрепление собственной субъектности», — добавила она.

По мнению Наргизы Мураталиевой, местные элиты понимают, что влияние России не исчезнет мгновенно, с учетом и культурно-исторических связей, и роли важного торгового и энергетического партнера, но определяющей для региона РФ, уже не будет.

События на Южном Кавказе не столько задают новый вектор, сколько подтверждают уже начавшиеся процессы переосмысления роли, интеграционных форматов как ЕАЭС, архитектоники безопасности и приоритетов в самой Центральной Азии.

Кризис в отношениях с Россией показывает, что придерживаться сбалансированной политики все труднее.