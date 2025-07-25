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Власть

Садыр Жапаров выразил соболезнования Владимиру Путину в связи с авиакатастрофой

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров направил телеграмму с соболезнованиями президенту  России Владимиру Путину в связи с крушением пассажирского самолета в Амурской области, повлекшим многочисленные человеческие жертвы.

«С чувством глубокой скорби и печали воспринял весть о многочисленных человеческих жертвах в результате трагической авиакатастрофы в Амурской области. Примите мои искренние и самые глубокие соболезнования. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, для которых это невосполнимая потеря», — говорится в телеграмме главы государства.

Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» разбился 15 километрах от аэропорта города Тында. Всего в результате трагедии накануне погибли 49 человек — из них пятеро детей.
Ссылка: https://24.kg/vlast/337477/
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