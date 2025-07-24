В Амурской области разбился пассажирский Ан-24, на борту было более 40 человек

В Амурской области разбился пассажирский самолет Ан-24, на борту которого было более 40 человек. Об этом сообщают СМИ и Telegram-каналы.

Борт следовал по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында.

Фото из архива. Так выглядит самолет Ан-24

Уточняется, что, по предварительным данным, пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» пропал с радаров в нескольких километрах от аэропорта Тынды. Его обломки обнаружены в 15 километрах от этого города, информируют экстренные службы.

Вертолет Росавиации обнаружил горящий фюзеляж самолета, сообщает МЧС России. По сведениям экстренных служб, на борту могли находиться 46 человек, в том числе 40 пассажиров.

Самолет пропал при заходе на второй круг для посадки в аэропорту Тынды.

По информации ТАСС, судно произведено почти 50 лет назад. При этом сертификат летной годности самолета продлен до 2036 года.

Следственное управление СКР на транспорте сообщило о возбуждении уголовного дела по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть более трех лиц.

По предварительным данным, все находившиеся на борту потерпевшего крушение Ан-24 в Амурской области погибли, сообщили оперативные службы.