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Власть

Дастан Бекешев призвал воспользоваться списанием налоговых задолженностей

В ближайшее время ожидается подписание закона, который предусматривает масштабное списание налоговых задолженностей. Об этом в своем официальном WhatsApp-канале сообщил депутат Дастан Бекешев.

«Нужно отметить, что большая часть долгов является «воздушной», то есть, ее уже невозможно истребовать в связи с различными причинами. У некоторых граждан долги образовались по неграмотности: на кого-то оформляли машины, привезенные для перепродажи; кого-то сделали учредителем компании для фиктивных поставок; чей-то паспорт использовали для лжепредпринимательской деятельности; кто-то задолжал по налогу на имущество за машину, которую он давным-давно продал по доверенности», — отмечает депутат.

Закон предусматривает списание следующих налогов.

  • Все налоги, начисленные и не погашенные до 1 января 2022 года.

  • Налог на имущество за транспорт, начисленный до 1 января 2025 года — сам налог будет отменен.

  • Налог на имущество по зданиям, сдаваемым в аренду обществами инвалидов — до 1 января 2025 года.

  • Налоги лиц с инвалидностью I и II групп, начисленные и не погашенные до 1 января 2024 года.

  • Задолженность по бонусу сельхозпроизводителя за использование подземных вод — до 1 января 2025 года.

  • Налоги граждан, работающих в диппредставительствах, консульствах и международных организациях.

  • 80 процентов процентов налогов и 100 процентов пени и санкций будет списано для тех, кто уже уплатил 20 процентов от налогов за реализацию КРС и МРС за границу.

  • Подоходный налог, начисленный из-за отсутствия первичной документации на товары (в связи с внедрением ЭТТН).

Депутат подчеркнул, что такой налоговой щедрости больше не будет и призвал народ платить налоги и не давать свои паспорта для оформления машин или компаний.
Ссылка: https://24.kg/vlast/337476/
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