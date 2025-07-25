Глава кабмина принимает участие в Международной экоконференции в Алтае

В Республике Алтай на курорте «Манжерок» стартовала Международная экологическая конференция.

В работе конференции вместе с главами правительств ряда государств, прибывших для обсуждения глобальных изменений климата, принимает участие председатель кабинета министров Кыргызской Республики - руководитель администрации президента Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев.

Перед началом мероприятия состоялись церемония приветствия и фотографирования. Далее участники направились в зал, где проходит пленарное заседание.

Фото АП КР. Конференция в Алтае

Отметим, что в Международной экологической конференции принимают участие главы правительств Армении, Беларуси, Казахстана, России, Узбекистана, Таджикистана, а также официальные представители ряда государств, международных организаций и эксперты в области экологии.