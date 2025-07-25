10:44
USD 87.30
EUR 102.65
RUB 1.11
Власть

Глава кабмина принимает участие в Международной экоконференции в Алтае

В Республике Алтай на курорте «Манжерок» стартовала Международная экологическая конференция.

В работе конференции вместе с главами правительств ряда государств, прибывших для обсуждения глобальных изменений климата, принимает участие председатель кабинета министров Кыргызской Республики - руководитель администрации президента Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев.

Перед началом мероприятия состоялись церемония приветствия и фотографирования. Далее участники направились в зал, где проходит пленарное заседание.

АП КР
Фото АП КР. Конференция в Алтае

Отметим, что в Международной экологической конференции принимают участие главы правительств Армении,  Беларуси,  Казахстана, России, Узбекистана, Таджикистана, а также официальные представители ряда государств, международных организаций и эксперты в области экологии.
Ссылка: https://24.kg/vlast/337464/
просмотров: 157
Версия для печати
Популярные новости
Подписан новый Земельный кодекс: что меняется для владельцев участков в&nbsp;КР Подписан новый Земельный кодекс: что меняется для владельцев участков в КР
Камчыбек Ташиев подарил дом однокласснику и&nbsp;поручил построить детский сад Камчыбек Ташиев подарил дом однокласснику и поручил построить детский сад
В&nbsp;КР&nbsp;за&nbsp;передачу SIM-карт теперь предусмотрена уголовная ответственность В КР за передачу SIM-карт теперь предусмотрена уголовная ответственность
Ипотечное жилье. Глава ГКНБ жестко раскритиковал строителей и&nbsp;депутатов Ипотечное жилье. Глава ГКНБ жестко раскритиковал строителей и депутатов
Бизнес
Лето, попкорн, Premier&nbsp;&mdash; смотрите топовые сериалы бесплатно Лето, попкорн, Premier — смотрите топовые сериалы бесплатно
MEGA объединяет болельщиков&nbsp;&mdash; и&nbsp;на&nbsp;стадионе с&nbsp;Wi-Fi, и&nbsp;онлайн в&nbsp;MegaTV MEGA объединяет болельщиков — и на стадионе с Wi-Fi, и онлайн в MegaTV
Когда О!Бонусы реально спасают: пополняйте баланс и&nbsp;сомами, и&nbsp;бонусами Когда О!Бонусы реально спасают: пополняйте баланс и сомами, и бонусами
Образование на&nbsp;высоте: &laquo;Банк Компаньон&raquo; поддержал пять &laquo;Садиков на&nbsp;джайлоо&raquo; Образование на высоте: «Банк Компаньон» поддержал пять «Садиков на джайлоо»
25 июля, пятница
10:43
В Оше приостановили подачу воды в канал «Джекелик»: будут очищать В Оше приостановили подачу воды в канал «Джекелик»: буд...
10:36
В Иссык-Кульской области усиливают контроль за ценами на аренду пляжных зонтов
10:32
В селе Казарман выявили нарушение при строительстве парка за 41 миллион сомов
10:32
Жители дома «Байчечекей» требуют вернуть им отнятую детскую площадку
10:25
Глава кабмина принимает участие в Международной экоконференции в Алтае