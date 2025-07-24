Председателю ГСИН Чынгызу Кожошеву объявлен выговор

Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому за ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей наложено дисциплинарное взыскание в виде выговора на Чынгыза Кожошева — председателя Государственной службы исполнения наказаний при кабмина. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Дисциплинарное взыскание наложено за ненадлежащий контроль за обеспечением правопорядка и непринятие эффективных мер по профилактике неуставных взаимоотношений среди личного состава, повлекших тяжкие последствия в виде актов суицида военнослужащих.