С начала года Кыргызстан посетили более 2,8 миллиона туристов

Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов провел заседание Национального совета по развитию туризма. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

На заседании обсуждены приоритетные направления государственной политики в сфере туризма, совершенствованию инфраструктуры, продвижению туристического потенциала Кыргызстана на международной арене, подходы к разработке модели гостиничного и туристического сборов.

В первом полугодии 2025 года Кыргызстан посетили более 2,8 миллиона иностранных граждан, при этом 88,45 процента туристов прибыли из стран Центральной Азии. Налоговые поступления от туризма составили 160,6 миллиона сомов, что демонстрирует устойчивый рост сектора.

Эдиль Байсалов подчеркнул стратегическое значение туристической отрасли для устойчивого экономического роста страны, создания рабочих мест и развития регионов. Он отметил необходимость активного взаимодействия государства и частного сектора, а также подчеркнул важность устойчивого и экологически ответственного подхода к развитию туризма.

По итогам заседания выработаны конкретные рекомендации и предложения, направленные на дальнейшее развитие туристической отрасли страны. Государственным и местным органам власти дан ряд поручений, в том числе проработать вопрос введения гостиничного сбора.