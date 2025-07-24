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Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Переговоры по ситуации в Украине: первый комментарий представителя Киева

Итоги третьего раунда переговоров делегаций Украины и России в Стамбуле прокомментировал глава Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

Он заявил, что украинская сторона предложила российской провести встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского до конца августа.

Также Рустем Умеров отметил, что Украина готова к прекращению огня.

По его словам, украинская делегация на встрече обрисовала свои приоритеты, о которых говорил президент Владимир Зеленский. Украина продолжает настаивать на полном и безоговорочном прекращении огня, которое «должно быть настоящим».

В свою очередь, подводя итоги третьего раунда российско-украинской встречи, глава МИД Турции Хукан Фидан подчеркнул, что Анкара продолжит активную поддержку всех усилий, направленных на обеспечение устойчивого мира между этими двумя странами.

Ранее итоги промежуточных переговоров прокомментировал глава делегации РФ Владимир Мединский.
Ссылка: https://24.kg/vlast/337316/
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