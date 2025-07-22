Камчыбек Ташиев подарил дом однокласснику и поручил построить детский сад

В селе Боз-Чычкан Сузакского района состоялась церемония вручения ключей от нового жилого дома местному жителю Абдували Анапияеву. Дом был построен по инициативе Камчыбека Ташиева. Как сообщает пресс-служба ГКНБ, в мероприятии приняли участие также жители села.
Всего за 33 дня была возведена современная жилплощадь, отвечающая всем необходимым условиям. Дом стал для семьи Анапияевых настоящим подарком и новой точкой отсчета в жизни.
Во время вручения ключей местные жители также рассказали Камчыбеку Ташиеву о давней проблеме — в селе Боз-Чычкан, входящем в состав айыл окмоту Барпы, до сих пор нет детского сада.
В ответ Камчыбек Ташиев пообещал лично взять решение вопроса под контроль и дал соответствующие поручения ответственным структурам. Он обязал начать строительство дошкольного учреждения в кратчайшие сроки.