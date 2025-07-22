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Власть

Камчыбек Ташиев подарил дом однокласснику и поручил построить детский сад

В селе Боз-Чычкан Сузакского района состоялась церемония вручения ключей от нового жилого дома местному жителю Абдували Анапияеву. Дом был построен по инициативе Камчыбека Ташиева. Как сообщает пресс-служба ГКНБ, в мероприятии приняли участие также жители села.

Абдували Анапияев — отец двоих детей — на протяжении многих лет не имел собственного жилья и вынужден был скитаться по съемным квартирам. По этой причине он обратился за помощью к своему однокласснику Камчыбеку Ташиеву. Тот принял решение построить для него дом за собственные средства.

Всего за 33 дня была возведена современная жилплощадь, отвечающая всем необходимым условиям. Дом стал для семьи Анапияевых настоящим подарком и новой точкой отсчета в жизни.

Во время вручения ключей местные жители также рассказали Камчыбеку Ташиеву о давней проблеме — в селе Боз-Чычкан, входящем в состав айыл окмоту Барпы, до сих пор нет детского сада.

В ответ Камчыбек Ташиев пообещал лично взять решение вопроса под контроль и дал соответствующие поручения ответственным структурам. Он обязал начать строительство дошкольного учреждения в кратчайшие сроки.
Ссылка: https://24.kg/vlast/337061/
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