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Власть

Кабмин РФ отказался освобождать прибывших по квоте мигрантов от экзаменов

Правительство России решило не освобождать от экзамена по русскому языку мигрантов, прибывших в страну по квоте.

Сегодня Государственная дума рассмотрит соответствующий законопроект. Предполагается, что мигранты, приехавшие на работу в Россию по правительственной льготе, не будут сдавать экзамены по русскому языку, истории России и основам законодательства.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин перед третьим чтением предложил внести изменения в проект. Обязательства на сдачу экзаменов решили оставить для иностранцев, чья работа связана с коммуникацией с людьми – это водители, продавцы и медработники. Правительство поддержало соответствующие изменения.

Сейчас по квотам в Россию приезжают квалифицированные мигранты из визовых стран. В 2024 году РФ приняла 156 тысяч человек, в этом году квоту увеличили до 235 тысяч человек.

Наибольшее количество льгот, более 74 тысяч, выделили для графы «другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий».

Ранее правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила упрощение оформления на работу мигрантов. Согласно инициативе, предлагалось освободить трудовых мигрантов, прибывших по квоте, от экзамена на подтверждение владения русским языком, знания истории и основ законодательства РФ. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/337044/
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