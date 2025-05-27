В РФ чиновники одобрили предложение об упрощении оформления на работу мигрантов

В России правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила упрощение оформления на работу мигрантов. Согласно инициативе, предлагается освободить трудовых мигрантов, прибывших по квоте, от экзамена на подтверждение владения русским языком, знания истории и основ законодательства РФ. Об этом говорится в протокольном решении.

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Проект закона ранее разработан Министерством образования и науки РФ.

«Рассматриваемым законопроектом предусматривается ряд изменений, посвященных регулированию рынка труда иностранных работников. Предлагается включить Минобрнауки в перечень органов, осуществляющих взаимодействие в целях подтверждения наличия сведений о выданных сертификатах о владении иностранцем русским языком, а также о знании истории и основ законодательства России. При этом документом предусмотрено, что от подтверждения таких знаний освобождаются иностранцы, разрешение на работу которых оформлено в рамках квоты, установленной правительством», — рассказал председатель правления Ассоциации юристов РФ Владимир Груздев.

По его словам, на сегодня правительство на 2025 год установило квоту в 234 тысячи 958 разрешений для трудовых мигрантов.

Владимир Груздев добавил, что срок представления в территориальный орган МВД документа, подтверждающего владение иностранцем русским языком, знание истории и основ законодательства России, по новому законопроекту будет увеличен с 30 до 90 дней, а в случае его непредставления в установленный срок разрешение на работу подлежит аннулированию.