Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух прибыл в Кыргызстан

Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух сегодня, 20 июля, прибыл с государственным визитом в Кыргызстан.

В международном аэропорту «Манас» его встретил президент Садыр Жапаров.

Девушки в национальных костюмах, приветствуя Ухнаагийна Хурэлсуха, преподнесли ему цветы, боорсоки и мед.

Для глав государств была организована концертная программа с участием кыргызских артистов, которые исполнили национальные музыкальные произведения.