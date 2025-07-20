Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух прибыл в Кыргызстан

Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух сегодня, 20 июля, прибыл с государственным визитом в Кыргызстан.
В международном аэропорту «Манас» его встретил президент Садыр Жапаров.
Девушки в национальных костюмах, приветствуя Ухнаагийна Хурэлсуха, преподнесли ему цветы, боорсоки и мед.
Для глав государств была организована концертная программа с участием кыргызских артистов, которые исполнили национальные музыкальные произведения.
Ранее сообщалось, что планируется подписание пакета документов, направленных на расширение двустороннего сотрудничества. Кроме того, в рамках визита запланирован кыргызско-монгольский бизнес-форум, а также концерт с участием деятелей искусства двух стран.