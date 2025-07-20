20:46
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Власть

Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух прибыл в Кыргызстан

Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух сегодня, 20 июля, прибыл с государственным визитом в Кыргызстан.

В международном аэропорту «Манас» его встретил президент Садыр Жапаров.

Девушки в национальных костюмах, приветствуя Ухнаагийна Хурэлсуха, преподнесли ему цветы, боорсоки и мед.

Для глав государств была организована концертная программа с участием кыргызских артистов, которые исполнили национальные музыкальные произведения.

Ранее сообщалось, что планируется подписание пакета документов, направленных на расширение двустороннего сотрудничества. Кроме того, в рамках визита запланирован кыргызско-монгольский бизнес-форум, а также концерт с участием деятелей искусства двух стран.

 
 
Ссылка: https://24.kg/vlast/336878/
просмотров: 951
Версия для печати
Материалы по теме
Президент Монголии с госвизитом посетит Кыргызстан
Премьер Монголии ушел в отставку после протестов из-за роскошной жизни сына
В Монголии найден новый вид млекопитающего эпохи динозавров
Массовые протесты в Монголии: власти обвиняют в неспособности бороться со смогом
Этнические кыргызы в Монголии просят построить школу для изучения родного языка
Монголиянын президенти Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен келет
Президент Монголии посетит с государственным визитом Кыргызстан
Садыр Жапаров встретился с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом
Разыскиваемый Интерполом Монголии наркодилер задержан в Бишкеке
Кыргызстан и Монголия хотят сотрудничать в сфере защиты депозитов и страховании
Популярные новости
Камчыбек Ташиев распорядился задержать экс-главу села Пригородного за&nbsp;махинации Камчыбек Ташиев распорядился задержать экс-главу села Пригородного за махинации
Новым вице-мэром Бишкека стал директор столичной ТЭЦ Новым вице-мэром Бишкека стал директор столичной ТЭЦ
Задержанный ГКНБ Бакытбек Шеримбеков освобожден от&nbsp;должности в&nbsp;мэрии Бишкека Задержанный ГКНБ Бакытбек Шеримбеков освобожден от должности в мэрии Бишкека
Камчыбек Ташиев нагрянул с&nbsp;проверкой: задержаны чиновники и&nbsp;строители парка Камчыбек Ташиев нагрянул с проверкой: задержаны чиновники и строители парка
Бизнес
Официальное заявление ЧПК &laquo;Джунда&raquo; Официальное заявление ЧПК «Джунда»
Когда копилка страны растет: почему стоит гордиться Национальным банком Когда копилка страны растет: почему стоит гордиться Национальным банком
MMarket расширяет границы: доставка теперь доступна по&nbsp;всему Кыргызстану MMarket расширяет границы: доставка теперь доступна по всему Кыргызстану
Какие сериалы в&nbsp;центре внимания сегодня? Смотри бесплатно в&nbsp;кинотеатре Start Какие сериалы в центре внимания сегодня? Смотри бесплатно в кинотеатре Start
20 июля, воскресенье
19:34
Автомобиль и мопед столкнулись в селе Ленинское Автомобиль и мопед столкнулись в селе Ленинское
19:31
Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух прибыл в Кыргызстан
19:25
Очередное дерево упало на автомобиль в Бишкеке
19:00
Афиша Бишкека на неделю: выставки, детские шоу и кино
18:30
21 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет