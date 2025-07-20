«Бала Береке»: какие выплаты планируются при рождении детей, напомнил Байсалов

Замглавы кабмина Эдиль Байсалов посетил ряд объектов социальной инфраструктуры Ат-Башинского района Нарынской области и представил детали государственной демографической программы «Бала Береке».

В Ат-Баши он ознакомился с работой родильного отделения районной больницы, состоянием средней школы имени Карыбек уулу Акматаалы, а также осмотрел сельский клуб в селе Кара-Булун и старое здание участковой больницы в селе Казыбек, навестил семью Мамбеталиевых, в которой воспитывается десять детей.

Цель поездки в регион — продвижение демографической инициативы «Бала Береке», реализуемой по инициативе президента. Программа направлена на стимулирование рождаемости и поддержку многодетных семей, проживающих в труднодоступных и высокогорных регионах страны.

Напомним, согласно указу Садыра Жапарова, с 1 января 2026 года вводятся единовременные выплаты при рождении детей:

за четвертого ребенка — 100 тысяч сомов;

за пятого — 600 тысяч сомов;

за шестого — 800 тысяч сомов;

за седьмого — 1 миллион сомов;

за восьмого — 1 миллион 200 тысяч сомов;

девятого — 1 миллион 500 тысяч сомов;

десятого и более — 2 миллиона сомов.

Выплата будет производиться при достижении ребенком одного года жизни, вне зависимости от районного коэффициента.

Эдиль Байсалов считает, что с запуском программы в 2026 году рождаемость в высокогорных районах может увеличиться на 30–40 процентов.

«Бала Береке» — это стратегическая инвестиция в будущее Кыргызстана, укрепление института семьи и устойчивое развитие регионов, отметил он.