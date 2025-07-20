16:25
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Власть

«Бала Береке»: какие выплаты планируются при рождении детей, напомнил Байсалов

Замглавы кабмина Эдиль Байсалов посетил ряд объектов социальной инфраструктуры Ат-Башинского района Нарынской области и представил детали государственной демографической программы «Бала Береке».

В Ат-Баши он ознакомился с работой родильного отделения районной больницы, состоянием средней школы имени Карыбек уулу Акматаалы, а также осмотрел сельский клуб в селе Кара-Булун и старое здание участковой больницы в селе Казыбек, навестил семью Мамбеталиевых, в которой воспитывается десять детей.

Цель поездки в регион — продвижение демографической инициативы «Бала Береке», реализуемой по инициативе президента. Программа направлена на стимулирование рождаемости и поддержку многодетных семей, проживающих в труднодоступных и высокогорных регионах страны.

Напомним, согласно указу Садыра Жапарова, с 1 января 2026 года вводятся единовременные выплаты при рождении детей:

  • за четвертого ребенка — 100 тысяч сомов;
  • за пятого — 600 тысяч сомов;
  • за шестого — 800 тысяч сомов;
  • за седьмого — 1 миллион сомов;
  • за восьмого — 1 миллион 200 тысяч сомов;
  • девятого — 1 миллион 500 тысяч сомов;
  • десятого и более — 2 миллиона сомов.

Выплата будет производиться при достижении ребенком одного года жизни, вне зависимости от районного коэффициента.

Эдиль Байсалов считает, что с запуском программы в 2026 году рождаемость в высокогорных районах может увеличиться на 30–40 процентов.

«Бала Береке» — это стратегическая инвестиция в будущее Кыргызстана, укрепление института семьи и устойчивое развитие регионов, отметил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/336869/
просмотров: 147
Версия для печати
Материалы по теме
Эдиль Байсалов осмотрел ряд социальных объектов в Джалал-Абадской области
Эдиль Байсалов проверил соцобъекты Джумгальского района Нарынской области
Рассмотреть вопрос пособий для всех детей до трех лет предлагает Эдиль Байсалов
Эдиль Байсалов: В КР каждый четвертый житель живет за чертой бедности
Кыргызстан и Якутия укрепляют культурно-гуманитарные связи
Рост ВВП Кыргызстана приближается к отметке 10,5 процента — Эдиль Байсалов
Зампредседателя кабмина Эдиль Байсалов принял японскую делегацию
Эдиль Байсалов подтвердил поддержку Устава ООН на встрече с послом Украины
Кыргызстан и Япония обсудили развитие туризма и технологий
Новую стратегию развития до 2030 года разработали в Кыргызстане
Популярные новости
Камчыбек Ташиев распорядился задержать экс-главу села Пригородного за&nbsp;махинации Камчыбек Ташиев распорядился задержать экс-главу села Пригородного за махинации
Новым вице-мэром Бишкека стал директор столичной ТЭЦ Новым вице-мэром Бишкека стал директор столичной ТЭЦ
Задержанный ГКНБ Бакытбек Шеримбеков освобожден от&nbsp;должности в&nbsp;мэрии Бишкека Задержанный ГКНБ Бакытбек Шеримбеков освобожден от должности в мэрии Бишкека
Камчыбек Ташиев нагрянул с&nbsp;проверкой: задержаны чиновники и&nbsp;строители парка Камчыбек Ташиев нагрянул с проверкой: задержаны чиновники и строители парка
Бизнес
Официальное заявление ЧПК &laquo;Джунда&raquo; Официальное заявление ЧПК «Джунда»
Когда копилка страны растет: почему стоит гордиться Национальным банком Когда копилка страны растет: почему стоит гордиться Национальным банком
MMarket расширяет границы: доставка теперь доступна по&nbsp;всему Кыргызстану MMarket расширяет границы: доставка теперь доступна по всему Кыргызстану
Какие сериалы в&nbsp;центре внимания сегодня? Смотри бесплатно в&nbsp;кинотеатре Start Какие сериалы в центре внимания сегодня? Смотри бесплатно в кинотеатре Start
20 июля, воскресенье
16:02
«Бала Береке»: какие выплаты планируются при рождении детей, напомнил Байсалов «Бала Береке»: какие выплаты планируются при рождении д...
15:46
Критика и оскорбления. Кто-то организовал атаку против нас — мэрия Бишкека
15:45
Всемирная универсиада. Кыргызский таэквондист Нурхан Самидинов завоевал бронзу
15:19
Поручение президента. Продолжается строительство дороги в Зардалы
15:00
Река Турген и озеро Сон-Куль. Фото и видео читателей 24.kg