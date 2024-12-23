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Общество

До 2 миллионов сомов за рождение ребенка: президент подписал указ

Президент Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому в целях создания благоприятных условий для демографического роста населения, поддержки многодетных матерей и всестороннего развития детей, проживающих в условиях высокогорья и отдаленных труднодоступных зонах Кыргызской Республики, постановляется:

1. Установить единовременную выплату «бала береке» многодетным матерям, постоянно проживающим в условиях высокогорья и отдаленных труднодоступных зонах (гражданам КР и кайрылманам), родившим с 1 января 2026 года:

  • 4-го ребенка — 100 тысяч сомов;
  • 5-го ребенка — 600 тысяч сомов;
  • 6-го ребенка — 800 тысяч сомов;
  • 7-го ребенка — 1 миллион сомов;
  • 8-го ребенка — 1 миллион 200 тысяч сомов;
  • 9-го ребенка — 1 миллион 500 тысяч сомов;
  • 10-го и более ребенка — 2 миллиона сомов.

2. Установить, что:

  • единовременная выплата «бала береке» многодетным матерям, постоянно проживающим в условиях высокогорья и отдаленных труднодоступных зонах, производится при достижении ребенком одного года;
  • при назначении единовременной выплаты «бала береке» многодетным матерям, постоянно проживающим в условиях высокогорья и отдаленных труднодоступных зонах, районный коэффициент не применяется.

3. Кабинету министров в течение шести месяцев:

  • привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим указом;
  • определить порядок и условия предоставления единовременной выплаты «бала береке» многодетным матерям, постоянно проживающим в условиях высокогорья и отдаленных труднодоступных зонах;
  • определить источники финансирования единовременной выплаты «бала береке» многодетным матерям, постоянно проживающим в условиях высокогорья и отдаленных труднодоступных зонах.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/315135/
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