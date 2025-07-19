Трамп подал иск о клевете против Мердока из-за публикации в Wall Street Journal

Президент США подал в суд иск о клевете против медиамагната Руперта Мердока из-за публикации в Wall Street Journal про Джеффри Эпштейна.

Фото Wall Street Journal . Дональд Трамп и Джеффри Эпштейн

Иск подан в Майами, ответчиками по нему названы компании Dow Jones, News Corp, владеющие влиятельной деловой газетой, их владелец Руперт Мердок и авторы статьи Хадиджа Сафдар и Джозеф Палаззоло.

В статье говорилось , что на 50-летие педофила Джеффри Эпштейна Дональд Трамп написал ему письмо скабрезного содержания. Глава Белого дома называет эту статью ложной и клеветнической и говорит, что предупреждал об этом газету и ее издателя до публикации.

Газета опубликовала поздравление Трампа Эпштейну на фоне разгорающегося скандала с отказом американского Минюста публиковать так называемый «список Эпштейна» — список клиентов, которые прибегали к его услугам в предоставлении девушек, в том числе совсем юных. В министерстве утверждают, что никакого списка не существует. Между тем влиятельные сторонники президента (или бывшие сторонники), например, Илон Маск и Такер Карлсон, требуют рассекретить список и привлечь к ответственности тех лиц, которые в нем оказались.

До выборов Дональд Трамп обещал раскрыть все материалы расследования по делу Эпштейна, который был найден мертвым в тюремной камере до суда в 2019 году. Но в последние недели его администрация заявила, что раскрывать нечего, что вызвало возмущение и недоверие даже среди многих преданных сторонников американского президента.