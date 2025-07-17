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Власть

Новым премьер-министром Украины стала 39-летняя Юлия Свириденко

Верховная рада назначила новым премьер-министром Украины Юлию Свириденко. Она возглавила правительство вместо уволенного в среду Дениса Шмыгаля.

СМИ
Фото СМИ. Верховная рада назначила новым премьер-министром Украины Юлию Свириденко

В начале недели президент Владимир Зеленский предложил первому вице-премьеру и министру экономики Юлии Свириденко возглавить кабинет министров.

В среду украинский парламент одобрил отставку премьера Дениса Шмыгаля. Зеленский предложил Верховной раде назначить его министром обороны вместо Рустема Умерова.

Денис Шмыгаль был премьером пять лет и четыре месяца — дольше других глав правительств.

За Юлию Свириденко проголосовали 262 депутата, против — 22, еще 26 депутатов воздержались.
Ссылка: https://24.kg/vlast/336587/
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