11:08
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Власть

О расширении теневой экономики через криптовалютные операции предостерег Совбез

В ходе анализа международной обстановки более или менее четко прослеживается взаимосвязь между повышением градуса глобальной конкуренции и активностью террористических и экстремистских ресурсов. Об этом изданию «Союзники. ОДКБ» сообщил секретарь Совета безопасности КР Бактыбек Бекболотов.

Он отметил, что в этой связи видится возможным при ухудшении экономической ситуации и безработицы расширение сети ячеек международных террористических организаций в зоне ответственности ОДКБ.

«Особое внимание следует также уделять попыткам онлайн-вербовки через соцсети и закрытые каналы, особенно среди молодежи. Наряду с этим специалистами все больше отмечается усиление сращивания радикальных группировок с организованной преступностью», — сказал секретарь Совбеза КР.

По его словам, государства ОДКБ сталкиваются не только с прямыми или «традиционными» вызовами, такими как терроризм, экстремизм, трансграничная преступность, наркотрафик и нелегальная миграция, но и с факторами, воздействие которых часто происходит незаметно — в информационной, кибернетической и идеологической сферах, все больше атак на национальные суверенитеты независимых государств происходит через многоуровневое внешнее вмешательство во внутренние дела. Последнее делает возможным эскалацию конфликтов с вовлечением внешних акторов.

«Экономика и безопасность взаимосвязаны — это аксиома. В течение последних нескольких лет экономики наших стран живут не по законам рынка, которые нам так настойчиво рекламировали в свое время, а в условиях нарастания протекционистской политики, экономических и других политически мотивированных санкций.

В этом контексте в качестве одного из рисков можно отметить возможность расширения теневой экономики, в том числе через криптовалютные операции.

Экспертное сообщество сигнализирует, что в международных отношениях повсюду присутствует лоббирование конкурирующих между собой транспортных, энергетических и логистических потоков, что может привести к перебоям в цепочках поставок и росту цен на энергоресурсы.

Анализ текущих конфликтов свидетельствует о возрастании рисков терактов против критически важной инфраструктуры (энергетика, транспорт, государственное управление)», — прокомментировал Бактыбек Бекболотов.

По его данным, фиксируется рост напряженности в сфере ядерной безопасности, не только в связи с возможным распространением технологий создания ядерного оружия и возможного ядерного терроризма, но и на примере прямых военных атак на ядерные объекты в ходе российско-украинского конфликта и недавних бомбардировок Ирана.

Он отметил, что спектр вызовов и угроз обширен, а отдельные из них очень быстро трансформируются.

Для ОДКБ, непосредственно Кыргызской Республики и ее стратегических партнеров, необходимо постоянное развитие потенциала Организации, совершенствование системы принятия решений, наращивание возможностей сил и средств.
Ссылка: https://24.kg/vlast/336498/
просмотров: 225
Версия для печати
Материалы по теме
В КР самый распространенный вид киберпреступления — телефонное мошенничество
Главы оборонных ведомств КР и РФ обсудили в Москве двустороннее сотрудничество
Министр обороны высказался о повышении зарплат сотрудникам военкоматов
В Кыргызстан из Беларуси поставят современный комплекс противовоздушной обороны
Министр обороны дал размытый ответ о производстве беспилотников в Кыргызстане
Сложно уследить за душевными травмами. Министр обороны о суицидах
Ни один генерал не исправит дедовщину. Депутат заступился за министра обороны
Военный правозащитник Анвар Сартаев потребовал отставки министра обороны
Популярные новости
Камчыбек Ташиев распорядился задержать экс-главу села Пригородного за&nbsp;махинации Камчыбек Ташиев распорядился задержать экс-главу села Пригородного за махинации
Садыр Жапаров провел совещание по&nbsp;строительству кластера &laquo;Ала-Тоо Резорт&raquo; Садыр Жапаров провел совещание по строительству кластера «Ала-Тоо Резорт»
В&nbsp;администрации президента Узбекистана сократили почти 300 должностей В администрации президента Узбекистана сократили почти 300 должностей
Новым вице-мэром Бишкека стал директор столичной ТЭЦ Новым вице-мэром Бишкека стал директор столичной ТЭЦ
Бизнес
&laquo;Все кинотеатры + ТВ&raquo; от&nbsp;MEGA&nbsp;&mdash; весь контент в&nbsp;одном доступе «Все кинотеатры + ТВ» от MEGA — весь контент в одном доступе
Половина лета позади&nbsp;&mdash; успейте поймать лучшие моменты на&nbsp;Иссык-Куле с&nbsp;О! Половина лета позади — успейте поймать лучшие моменты на Иссык-Куле с О!
Acıbadem&nbsp;&mdash; ведущий центр трансплантации печени и&nbsp;почек у&nbsp;взрослых и&nbsp;детей Acıbadem — ведущий центр трансплантации печени и почек у взрослых и детей
Никаких границ: безлимитный трафик для геймеров и&nbsp;фанатов соцсетей от&nbsp;MEGA Никаких границ: безлимитный трафик для геймеров и фанатов соцсетей от MEGA
17 июля, четверг
11:07
Эконарушения. Деятельность пансионата «Эдельвейс» временно приостановлена Эконарушения. Деятельность пансионата «Эдельвейс» време...
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 17 июля
10:57
Злоупотребление должностными полномочиями. В городе Ош задержаны госслужащие
10:43
В 2025 году 80 процентов выпускников педвузов трудоустроены — Минпросвещения
10:38
После спора из-за мусора пляж на Иссык-Куле закрыли бетонными блоками