О расширении теневой экономики через криптовалютные операции предостерег Совбез

В ходе анализа международной обстановки более или менее четко прослеживается взаимосвязь между повышением градуса глобальной конкуренции и активностью террористических и экстремистских ресурсов. Об этом изданию «Союзники. ОДКБ» сообщил секретарь Совета безопасности КР Бактыбек Бекболотов.

Он отметил, что в этой связи видится возможным при ухудшении экономической ситуации и безработицы расширение сети ячеек международных террористических организаций в зоне ответственности ОДКБ.

«Особое внимание следует также уделять попыткам онлайн-вербовки через соцсети и закрытые каналы, особенно среди молодежи. Наряду с этим специалистами все больше отмечается усиление сращивания радикальных группировок с организованной преступностью», — сказал секретарь Совбеза КР.

По его словам, государства ОДКБ сталкиваются не только с прямыми или «традиционными» вызовами, такими как терроризм, экстремизм, трансграничная преступность, наркотрафик и нелегальная миграция, но и с факторами, воздействие которых часто происходит незаметно — в информационной, кибернетической и идеологической сферах, все больше атак на национальные суверенитеты независимых государств происходит через многоуровневое внешнее вмешательство во внутренние дела. Последнее делает возможным эскалацию конфликтов с вовлечением внешних акторов.

«Экономика и безопасность взаимосвязаны — это аксиома. В течение последних нескольких лет экономики наших стран живут не по законам рынка, которые нам так настойчиво рекламировали в свое время, а в условиях нарастания протекционистской политики, экономических и других политически мотивированных санкций.

В этом контексте в качестве одного из рисков можно отметить возможность расширения теневой экономики, в том числе через криптовалютные операции.

Экспертное сообщество сигнализирует, что в международных отношениях повсюду присутствует лоббирование конкурирующих между собой транспортных, энергетических и логистических потоков, что может привести к перебоям в цепочках поставок и росту цен на энергоресурсы.

Анализ текущих конфликтов свидетельствует о возрастании рисков терактов против критически важной инфраструктуры (энергетика, транспорт, государственное управление)», — прокомментировал Бактыбек Бекболотов.

По его данным, фиксируется рост напряженности в сфере ядерной безопасности, не только в связи с возможным распространением технологий создания ядерного оружия и возможного ядерного терроризма, но и на примере прямых военных атак на ядерные объекты в ходе российско-украинского конфликта и недавних бомбардировок Ирана.

Он отметил, что спектр вызовов и угроз обширен, а отдельные из них очень быстро трансформируются.

Для ОДКБ, непосредственно Кыргызской Республики и ее стратегических партнеров, необходимо постоянное развитие потенциала Организации, совершенствование системы принятия решений, наращивание возможностей сил и средств.