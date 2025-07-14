Глава отдела информационной политики администрации президента Дайырбек Орунбеков поделился своим мнением о назначении Баатырбека Жантаева мэром города Балыкчи.

«Я знаю его как опытного управленца, закаленного в хозяйственных делах на протяжении многих лет», — отметил он.

По словам Дайырбека Орунбекова, новый мэр — это кадр, способный оправдать доверие граждан.

«Он является учеником Каныбека Туманбаева, управляющего делами президента, и прошел хорошую школу в сфере организации и хозяйственного администрирования. Баатырбек Жантаев — тот человек, который может работать не хуже, чем нынешний управляющий делами. У него большой опыт, и он сейчас на пике своей энергии», — добавил Дайырбек Орунбеков.

Также он подчеркнул, что Баатырбек Жантаев соответствует требованиям региональной политики и родом из Узгенского района.