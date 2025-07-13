Тотальный контроль за трудовыми мигрантами намерены установить в Москве. Мигрантов в столице России будут контролировать с помощью комплекса информационных технологий, заявил в интервью РИА Новости мэр города Сергей Собянин.

Фото РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин

По его словам, уже начали внедрять современные решения, чтобы с их помощью обеспечить тотальный контроль над миграционными потоками. Так, на границе мигрант делает фотографию, по которой его можно распознать, и сдает отпечатки пальцев, а в миграционном центре, куда обязан явиться, — геном. Если он совершит какое-либо правонарушение, искать его будет значительно легче.

«Более того, мы уже с помощью информационных технологий будем анализировать въезд, выезд, постановку на учет и так далее. Кроме того, чтобы контролировать перемещение и видеть, где он находится внутри города, вводится система нового миграционного учета, когда регистрация будет происходить с помощью его собственного телефона», — рассказал Сергей Собянин.

Он объяснил, как это работает: на телефон ставится специальная программа, в которой робот-оператор может с любой периодичностью делать запрос, а мигрант должен ответить, показать лицо и геопозицию. Если он не отзовется, это будет считаться нарушением условий учета.Мэр добавил, что мигрантам выдают электронные карты, по которым полицейские могут проверить их статус, обозначенный красным, желтым или зеленым цветом.

«Если это красный, то человек находится в активном поиске. Если желтый, то у него возможны какие-то нарушения. Зеленый — может гулять свободно», — пояснил мэр Москвы.

Он подчеркнул, что система позволяет контролировать и статус мигранта, и действия полицейского, который должен принимать решения в соответствии с алгоритмом.