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Власть

Рейд на старом базаре и у реки Ак-Буура провел мэр города Ош

Сегодня мэр города Ош Женишбек Токторбаев провел рейд по освобождению от незаконных построек территории старого Ошского базара и прибрежной зоны реки Ак-Буура. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города Ош.

По ее данным, градоначальник распорядился передать школе № 24 имени Фрунзе, расположенной на улице Ош, территорию, освобожденную от торговых точек. Кроме того, он поручил оградить участок и благоустроить территорию учебного заведения в кратчайшие сроки.

Женишбек Токторбаев ознакомился с работами по расширению улицы Бабараимова и и поручил оперативно навести порядок на этих участках.

Кроме того, он подчеркнул необходимость демонтажа самовольных построек, включая жилые дома, туалеты и навесы, возведенные в охраняемой прибрежной зоне реки Ак-Буура.

Мэр призвал подчиненных не сидеть в кабинетах, а на местах заниматься контролем выполняемых работ.
Ссылка: https://24.kg/vlast/335971/
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