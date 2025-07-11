В КР создана инвестиционная территория «Тамчы» с особым правовым режимом

Президент Садыр Жапаров подписал Закон «О специальной финансовой инвестиционной территории «Тамчы» с особым правовым режимом и статусом». Документ был принят парламентом 19 июня 2025 года.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, новая правовая конструкция направлена на привлечение инвестиций, развитие туризма, транспорта, санаторно-курортной сферы и других отраслей экономики.

Территория СФИТ «Тамчы» получит особый правовой статус. Для резидентов будут действовать налоговые и юридические преференции, а также внедрены элементы международных финансовых стандартов и норм общего (английского) права.

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Одним из ключевых новшеств станет создание Международного центра по урегулированию споров, который будет рассматривать дела с применением норм английского права. Власти надеются, что это повысит доверие иностранных инвесторов и обеспечит стабильную правовую среду для ведения бизнеса.

Закон также определяет порядок создания, изменения границ и управления специальной зоной.