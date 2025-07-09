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Власть

Все сотрудники ГКНБ будут обеспечены жильем от ГИК — Камчыбек Ташиев

Все сотрудники ГКНБ будут обеспечены жильем от Госипотечной компании. Об этом глава спецслужб заявил во время передачи трех служебных домов в Кара-Кульджинском районе Ошской области.

Он отметил, что президент Садыр Жапаров ставит перед правоохранителями, судами и прокурорами единственную задачу — служить честно государству.

«В свою очередь глава государства со своей командой создает все необходимые условия для них. В этом году завершается строительство домов в Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде, Нарыне, Таласе, Иссык-Куле. В этом году каждый сотрудник Госкомитета будет обеспечен жильем», — подчеркнул Камчыбек Ташиев.

Отметим, в 2025 году ГИК планирует передать 4 тысячи 499 квартир в рамках государственной ипотечной программы. В 2024-м было вручено жилье 1 тысячи 59 гражданам. Всего на сегодня ведется строительство 61 тысячи 827 квартир по всей стране.
Ссылка: https://24.kg/vlast/335670/
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