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Власть

Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон посетили концерт мастеров искусств в Душанбе

Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон посетили концерт мастеров искусств «Вечная дружба» в государственном комплексе «Кохи Борбад» в Душанбе. Об этом сообщает пресс-служба президента КР.

Зрителям представлена концертная программа с участием коллективов и исполнителей из Кыргызстана и Таджикистана.

В мероприятии представлены традиционные и современные музыкальные и танцевальные номера, отражающие культурные особенности двух народов.

Кыргызстан на мероприятии представили солисты Национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова, государственный ансамбль танца «Ак-Марал» имени Нурдина Тугелова, ансамбль «Камбаркан» имени Чалагыза Исабаева, а также эстрадно-симфонический оркестр имени Чоро Кожомжарова.

Отметим, что мероприятие прошло в рамках государственного визита Садыра Жапарова в Таджикистан и Дней культуры Кыргызстана в соседней республике.
Ссылка: https://24.kg/vlast/335616/
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