Президент КР провел переговоры с лидером Таджикистана в расширенном составе

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 8 июля, в рамках государственного визита в Республику Таджикистан провел переговоры с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном в расширенном формате в городе Душанбе.

Главы двух государств провели широкий обмен мнениями о кыргызско-таджикских отношениях, углублении всестороннего сотрудничества, а также о международных и региональных вопросах.

Президент Эмомали Рахмон, приветствуя Садыра Жапарова, отметил, что визит главы государства Кыргызстана подтверждает обоюдную заинтересованность в стабильном и динамичном развитии таджикско-кыргызских отношений.

Эмомали Рахмон подчеркнул, что Таджикистан придает особое значение укреплению политического диалога и всестороннему развитию межгосударственного сотрудничества с Кыргызской Республикой. Он обозначил, что будет рассмотрен широкий круг вопросов, представляющий взаимный интерес.

«Решения, которые будут приняты сегодня, нацелены на укрепление основ, вывода наших отношений, дружбы и добрососедства на качественно новый уровень. Уверен, что мы сегодня не только закрепим результаты нашей совместной работы, но и определим вектор дальнейших действий в этом направлении», — сказал он.

В свою очередь президент Садыр Жапаров отметил, что с завершением юридического оформления кыргызско-таджикской государственной границы, основной повесткой дня двусторонних переговоров является углубление, прежде всего, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Президент Кыргызстана подчеркнул, что продолжение активного политического диалога является важнейшим условием для развития кыргызско-таджикских добрососедских отношений и укрепления доверия между народами.

«Сейчас мы находимся на пороге запуска полноформатного двустороннего сотрудничества, которое будет охватывать широкий спектр направлений», — с удовлетворением отметил Садыр Жапаров.

В данном контексте Садыр Жапаров предложил задействовать весь спектр механизмов межгосударственного сотрудничества как уже имеющихся, так и вновь создаваемых.

Для этого предлагается следующее:

— возобновить деятельность Высшего межгосударственного координационного совета Кыргызской Республики и Республики Таджикистан на уровне глав государств;

— создать межпарламентский механизм с задействованием депутатских групп дружбы и профильных комитетов парламентов двух стран;

— продолжить работу межправительственной комиссии по демаркации кыргызско-таджикской государственной границы;

— создать постоянно действующий механизм сотрудничества между приграничными областями, в виде форума или совета регионов.

Далее он отметил, что проведение бизнес-форума и подписание взаимовыгодных контрактов между бизнес-структурами двух государств в рамках визита откроют новые перспективы в развитии торгово-экономической кооперации.

Глава государства сказал, что активизация взаимодействия между приграничными регионами двух стран должна быть направлена не только на развитие приграничной торговли, но и расширение культурно-гуманитарного сотрудничества.

«Проведение совместных мероприятий с участием деятелей культуры и искусства Кыргызстана и Таджикистана, таких как концерт «Вечная дружба», придаст дополнительный импульс сближению народов двух стран», — отметил Садыр Жапаров.

Президент подчеркнул, что поддержит инициативы по организации совместных выставок, творческих форумов и дней культуры, способствующих углублению взаимопонимания и добрососедства.

Кроме того, он отметил, что Кыргызская Республика заинтересована в сотрудничестве по горной тематике со странами региона, прежде всего с Таджикистаном, которая также является горной страной.

В этой связи президент также выразил заинтересованность в совместной деятельности по реализации региональных и глобальных проектов, направленных на устойчивое горное развитие, улучшение инфраструктуры, снижение риска стихийных бедствий и противодействие изменению климата в горных территориях.

Садыр Жапаров акцентировал, что документы и программы сотрудничества между приграничными регионами двух стран, подписанные в ходе государственного визита президента Таджикистана в Кыргызстан позволяют превратить наши границы в регионы дружбы и добрососедства.

«С открытием границ мы уже наблюдаем постепенное восстановление связей в сфере приграничной торговли, возобновление культурно-гуманитарных связей и активизацию в направлении молодежной политики и спорта», — отметил Садыр Жапаров.

В завершение встречи президент КР выразил уверенность, что его государственный визит придаст новый импульс развитию кыргызско-таджикских отношений и откроет широкие возможности для укрепления взаимовыгодного сотрудничества во всех ключевых сферах.