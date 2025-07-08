11:23, 08 июля 2025, Бишкек - 24.kg, Гульмира МАКАНБАЙ КЫЗЫ
Улучшить служебную этику. В мэрии Балыкчи срочно провели специальное совещание
11:23, 08 июля 2025, Бишкек - 24.kg, Гульмира МАКАНБАЙ КЫЗЫ
В мэрии Балыкчи провели совещание по улучшению служебной этики. Об этом сообщила пресс-служба Государственного агентства по делам государственной службы и местного самоуправления при кабмине.
Сотрудники ведомства организовали внеплановую рабочую поездку в муниципалитет и провели совещание с мэром города и сотрудниками центрального аппарата по вопросам улучшения деятельности трудового коллектива, служебной этики и эффективной коммуникации в системе государственной службы.
Мероприятие провели по поручению директора агентства Кудайбергена Базарбаева в целях повышения качества государственной и муниципальной службы, профессионального уровня служащих и формирования позитивной рабочей атмосферы в коллективах.
В ходе совещания состоялся диалог с сотрудниками, даны разъяснения по Кодексу поведения госслужащих, вопросам профессиональной морали, стрессоустойчивости и взаимоотношений в коллективе.
Ранее президент Садыр Жапаров дал время мэру Балыкчи Султану Кермалиеву для исправления этики.
Незадолго до этого новоназначенный градоначальник дал интервью местному изданию. Манеры чиновника вызвали неодназначную реакцию среди общественности. Многие отметили, что Султан Кермалиев нарушил этику государственного служащего, также выражалось мнение, что новый мэр чрезмерно хвастлив. Общественность задалась вопросом, как власть выбирает кадры.