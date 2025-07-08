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Власть

Улучшить служебную этику. В мэрии Балыкчи срочно провели специальное совещание

В мэрии Балыкчи провели совещание по улучшению служебной этики. Об этом сообщила пресс-служба Государственного агентства по делам государственной службы и местного самоуправления при кабмине.

Сотрудники ведомства организовали внеплановую рабочую поездку в муниципалитет и провели совещание с мэром города и сотрудниками центрального аппарата по вопросам улучшения деятельности трудового коллектива, служебной этики и эффективной коммуникации в системе государственной службы.

Мероприятие провели по поручению директора агентства Кудайбергена Базарбаева в целях повышения качества государственной и муниципальной службы, профессионального уровня служащих и формирования позитивной рабочей атмосферы в коллективах.

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В ходе совещания состоялся диалог с сотрудниками, даны разъяснения по Кодексу поведения госслужащих, вопросам профессиональной морали, стрессоустойчивости и взаимоотношений в коллективе.
Ссылка: https://24.kg/vlast/335518/
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