Президент дал время новому мэру Балыкчи для исправления этики

Президент Садыр Жапаров дал время мэру Балыкчи Султану Кермалиеву для исправления этики. Об этом он сообщил в интервью агенству «Кабар».

Отметим, накануне новоназначенный градоначальник дал интервью местному изданию. Манеры чиновника вызвали неодназначную реакцию среди общественности. Многие отметили, что Султан Кермалиев нарушил этику государственного служащего, критикуя предыдущего мэра города. Также выражалось мнение, что новый градоначальник чрезмерно хвастлив. Общественность задалась вопросом, как власть выбирает кадры.

«Этот парень занимался берегом озера в Балыкчи. В Чолпон-Ате тоже делает хорошие вещи. Увидев, что он умелый парень, мы предложили ему стать мэром Чолпон-Аты, но он сказал, что было бы хорошо, если бы он стал мэром Балыкчи, сделал бы из него Лас-Вегас. Мы согласились, перевели мэра Балыкчи в Чолпон-Ату, а этого парня сделали мэром Балыкчи. За пять лет, что я являюсь президентом, я видел много разных людей. Один тип — косноязычные, но делают дело на отлично. Второй тип — прекрасно говорят, но ничего не умеют», — сказал Садыр Жапаров.

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Он отметил, что в 2020 году, когда народ потребовал привести молодежь к власти, он назначал молодых кадров министрами.

«Были и те, кто не смог проработать и пяти месяцев и ушли в отставку. У нас не хватает хороших кадров. Потому что 30 лет мы не растили их. Раньше брали на работу по знакомству. Конечно, это наша трагедия. Сейчас мы начали со школы, чтобы готовить кадры для будущего. В Чолпон-Ате уже два года работает школа «Акылман». Вскоре мы откроем еще одно аналогичное учебное заведение на юге. Выпускники этой школы будут на 100 процентов обеспечены государственными должностями. Никто не останется на улице. Мы закрепили это законом», — напомнил президент.

Садыр Жапаров согласен с тем, что, став мэром, нужно соблюдать этику государственных служащих.

«Я тоже видел, что этика не соблюдалась. Но ее можно исправить. Он же человек, а не животное. Самое главное, чтобы он не был вором, как другие мэры. Он должен работать честно. Он должен сделать из Балыкчи, как он сам сказал, Лас-Вегас. Государству и народу принесет пользу не его язык, а его дела. Дадим ему время, если его этика не исправится, тогда посмотрим», — заключил глава государства.

Султан Кермалиев назначен мэром Балыкчи Иссык-Кульской области 1 июля. Он является одним из авторов скульптур Зевса и Посейдона на пляже Green City в Балыкчи, которые вызвали широкий резонанс в обществе.