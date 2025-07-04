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Власть

И это не шутка. Дональд Трамп планирует провести бой UFC в Белом доме

Дональд Трамп планирует провести бой UFC в Белом доме. Об этом сообщает CNN.

СМИ
Фото СМИ. Дональд Трамп и генеральный директор UFC Дэйна Уайт в штате Айова

«Мы проведем бой UFC, только представьте себе, на территории Белого дома. Там у нас очень много места», — заявил президент США во время выступления в штате Айова, посвященного предстоящей в 2026-м 250-й годовщине принятия Декларации независимости Соединенных Штатов.

Он сказал, что речь идет о настоящем поединке за звание чемпиона. Дональд Трамп хочет собрать около 20-25 тысяч зрителей на бой по смешанным единоборствам.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заверила, что президент настроен «совершенно серьезно».

Сам Дональд Трамп не пояснил, когда именно может пройти поединок и кто примет в нем участие.
Ссылка: https://24.kg/vlast/335191/
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