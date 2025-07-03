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Общество

Владимир Путин созвонился с Дональдом Трампом. О чем говорили

«Очередной телефонный разговор президентов России и США продлился около часа и был «деловым и конкретным», — заявил помощник Путина Юрий Ушаков. Об этом пишет DW.

По его словам, Трамп вновь «ставил вопрос» скорейшего прекращения военных действий в Украине, но Путин заявил, что Россия «продолжает искать дипломатическое решение конфликта», однако будет добиваться «поставленных целей».

«Помимо этого, американский и российский лидеры обсуждали ситуацию на Ближнем Востоке, а Путин предложил Трампу обмениваться кинопродукцией РФ и США, «соответствующей традиционным ценностям». Также президент РФ поздравил коллегу с наступающим в США Днем независимости, заявив, что РФ «сыграла не последнюю роль» в становлении американской государственности», — сказал Ушаков.

Американская сторона содержание беседы Путина и Трампа пока не комментировала.

Напомним, Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным после саммита НАТО в Гааге.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335122/
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