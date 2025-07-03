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Власть

Садыр Жапаров посетил в Азербайджане шоу карабахских лошадей

Садыр Жапаров сегодня, 3 июля, в рамках рабочего визита в Азербайджан принял участие в представлении карабахских лошадей «Победа», состоявшемся в историко-культурном центре «Имарат» в городе Агдам. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Мероприятие прошло в рамках 17-го саммита Организации экономического сотрудничества, который состоится 4 июля в городе Ханкенди.

Высоким гостям продемонстрированы выступления скакунов карабахской породы, отражающие богатое культурное наследие и древние традиции азербайджанского коневодства.

Зрителям представлена красочная шоу-программа с участием всадников в национальных костюмах, которые продемонстрировали элементы классической и народной школы верховой езды и джигитовку.

Показ сопровождался традиционной азербайджанской музыкой и национальными танцами.
Ссылка: https://24.kg/vlast/335125/
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