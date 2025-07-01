В Тамчи построят солнечную электростанцию. Кабмин одобрил инвестсоглашение

Адылбек Касымалиев провел очередное заседание кабинета министров, сообщает его пресс-служба.

Рассмотрены вопросы относительно реализации инвестиционных проектов, заключенных между кабмином и рядом обществ с ограниченной ответственностью, а также проекты постановлений.

Члены кабмина приняли постановление об одобрении инвестиционного соглашения по реализации проекта строительства и эксплуатации солнечной электростанции мощностью 1 тысяча 900 мегаватт в Тору-Айгыр-Тамчинском айыльном аймаке Иссык-Кульской области.

Министр энергетики Таалайбек Ибраев, выступая с докладом, подчеркнул, что в условиях растущего дефицита электроэнергии в объеме 3-4 миллиардов киловатт-часов в осенне-зимний период активная реализация новых проектов в сфере возобновляемых источников энергии является одной из ключевых задач энергетического сектора страны.

Адылбек Касымалиев поручил руководителям соответствующих государственных и муниципальных органов обеспечить качественную реализацию принятых решений, а также призвал строго соблюдать установленные нормы при внесении проектов нормативных правовых актов в администрацию президента.