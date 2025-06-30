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Власть

На строительство дорог в Чаткальском районе выделено 7 миллиардов сомов

На строительство дорог в Чаткальском районе Джалал-Абадской области выделено 7 миллиардов сомов. Об этом глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил, выступая перед местным населением.

В минувшие выходные глава спецслужб дал старт строительству дороги Каныш-Кыя — Кара-Буура. Протяженность дороги составляет 16 километров. На месте пробурят скважины, построят мост, проведут земляные работы. Из республиканского бюджета на эти цели выделено 1,7 миллиарда сомов. Завершить строительство планируется в октябре 2026 года.

«На дорогу Ала-Бука – Каныш-Кия выделено 4,7 миллиарда сомов. Только чтобы вывести Чаткальский район из транспортного тупика выделяется более 7 миллиардов сомов. Раньше власти говорили, что в этой местности живет население не более двух айыл окмоту, поэтому не обращали на него особого внимания. А наш президент сказал, что нужно помочь и выделил 7 миллиардов сомов только на дороги», — сказал Камчыбек Ташиев.

Он отметил, что протяженность дороги с Ала-Буки до Каныш-Кии составляет 172 километра.

«Из них 100 километров завершим до осени этого года. Остальную часть сдадим в эксплуатацию в следующем году. Так, к 2026 году с центра Чаткальского района Каныш-Кии до Ала-Буки будет ровная, асфальтированная дорога», — подчеркнул глава ГКНБ.

Ранее в Госкомитете нацбезопасности отмечали, что дорога Ала-Бука — Джаны-Базар — Киров составляет 210 километров. В план вошли основные 172 километра спорного участка дороги. Сегодня работы ведутся на 100 километрах. В этом году она будет полностью завершена и введена в эксплуатацию.
Ссылка: https://24.kg/vlast/334653/
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