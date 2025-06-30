Камчыбек Ташиев: За преступления своего отца поплатился сын Канатбека Исаева

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев во время рабочей поездки в Чаткальский район при открытии нового здания ГКНБ 28 июня отметил, что за преступления своего отца Канатбека Исаева расплачивается его сын.

«Вы все знаете был такой депутат парламента Канат Исаев. Он совершил преступление, сбежал, не приходит на судебные заседания, теперь находится в розыске. Так вот из-за преступлений его отца нам пришлось уволить его сына из Академии ФСБ. Он уже должен был окончить ФСБ, получить диплом. Вот скоро я уже буду выпускникам академии выдавать звания. Так отец просто разрушил будущее своего сына. Поэтому каждый должен отвечать за свои поступки», — добавил Камчыбек Ташиев.

По имеющимся данным, речь идет о втором сыне Каната Исаева — Тынае Исаеве.

Напомним, что Канатбека Исаева ранее неоднократно задерживали в рамках нескольких уголовных дел.

Его подозревают в финансировании ОПГ ликвидированного вора в законе Камчи Кольбаева. Бывшего спикера парламента Канатбека Исаева отпустили под подписку о невыезде.

В октябре 2022 года Канатбек Исаев был также задержан в рамках уголовного дела, возбужденного еще в 2017-м. Ему вменялись подозрения в подготовке преступления, организация массовых беспорядков и попытка насильственного захвата власти. Однако в январе 2023-го Первомайский районный суд столицы изменил бывшему нардепу меру пресечения, переведя на домашний арест.