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Власть

Сын Рамзана Кадырова стал секретарем Совета безопасности Чечни. Ему 17 лет

Семнадцатилетний сын главы Чечни Адам Кадыров стал секретарем Совета безопасности республики. Официальной информации об этом не было, но на сайте Совбеза Чечни указано, что Адам Кадыров является его секретарем с апреля 2025 года.

СМИ
Фото СМИ. Семнадцатилетний сын Рамзана Кадырова Адам Кадыров стал секретарем Совета безопасности Чечни

В рамках исполнения поручения секретаря Совета безопасности страны Адама Кадырова его заместители Аслан Жулагов и Саламбек Абдрашитов провели очередную рабочую встречу с первым заместителем начальника Главного управления МЧС России по Чеченской Республике Ризваном Залаевым, говорится в одном из сообщений ведомства.

Ранее секретарем СБ Чечни был племянник Рамзана Кадырова Хамзат Кадыров. На какую должность он перешел, не сообщается.

Сайт «Кавказ. Реалии» отмечает, что впервые секретарем Совбеза Чечни Адама Кадырова представили в Telegram-канале ведомства 21 апреля.

По подсчетам журналистов, это уже шестая должность для Адама Кадырова. В конце 2023-го он занял первую высокую должность — возглавил охрану своего отца. В том же году сын Рамзана Кадырова стал куратором чеченского батальона имени Шейха Мансура. В 2024-м — куратором Российского университета спецназа имени Владимира Путина в Гудермесе. В апреле 2025 года — куратором регионального МВД.

С 2020-го Адам Кадыров удостоен 16 наград.
Ссылка: https://24.kg/vlast/327149/
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