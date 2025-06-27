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Власть

Глава МИД России Сергей Лавров посетит Кыргызстан с официальным визитом

Глава МИД России Сергей Лавров 29-30 июня посетит Кыргызстан с официальным визитом. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

По ее словам, Сергей Лавров встретится с главой государства Садыром Жапаровым.

«29-30 июня глава российского внешнеполитического ведомства по приглашению министра иностранных дел Киргизской Республики посетит эту страну с официальным визитом в Чолпон-Ате. Его примет президент Киргизии, а также он проведет переговоры со своим коллегой», — сказала Мария Захарова.

Отмечается, что визит нацелен «на продолжение и углубление интенсивного российско-киргизского межгосударственного диалога, взаимодействие в духе стратегического партнерства, союзничества».

«Будут рассмотрены вопросы сотрудничества в политической, торгово-экономической, военно-технической, культурно-гуманитарной и других областях в контексте дальнейшего расширения многоплановых российско-киргизских связей», — проинформировала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

Состоится также обмен мнениями «по наиболее актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня, о путях развития евразийской интеграции», будет проведена «активизация скоординированных шагов на международных площадках», в том числе в контексте текущего председательства Киргизии в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а также предстоящего с сентября 2025 года выполнения Бишкеком председательских функций в Шанхайской организации сотрудничества.

Серьезное внимание будет уделено проблематике региональной безопасности в Центральной Азии, в том числе наращиванию совместных усилий по противодействию угрозам, исходящим от международных экстремистских и террористических сил, и попыткам дестабилизации региона извне, добавила Мария Захарова.

Ранее сообщалось, что планируется визит президента России Владимира Путина в Кыргызстан.
Ссылка: https://24.kg/vlast/334373/
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