12:29
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Власть

ГП «Кыргызфармация» не справляется с обеспечением лекарств — депутат

ГП «Кыргызфармация» не справляется с обеспечением лекарств. В связи с этим депутат Жогорку Кенеша Айсулуу Мамашова предложила часть функций госпредприятия передать ФОМС.

На заседании она напомнила, что в прошлом году в ноябре Национальный центр онкологии и гематологии подал заявку на закуп 60 препаратов. Но к июню этого года центр получил только четыре.

«56 лекарственных средств до сих пор не получено. Онкология — это особенное заболевание, и если не лечить ее вовремя, то могут быть смертельные последствия. Прошу проверить деятельность «Кыргызфармации», выяснить, почему происходят задержки, почему Минздрав не предотвращает такие ситуации. Передадим половину функции ФОМС, пусть будет как раньше. Пусть больницы не прекращают свою работу», — сказала Айсулуу Мамашова.

По ее словам, на сегодня в медучреждениях нет шприцов, физрастворов и лекарств, которые предоставлялись пациентам бесплатно.

Ранее другие депутаты также поднимали проблему, связанную с деятельностью ГП «Кыргызфармация» и предлагали отправить в отставку главу Минздрава Эркина Чечейбаева.
Ссылка: https://24.kg/vlast/334246/
просмотров: 303
Версия для печати
Материалы по теме
Финансирование закупок через «Кыргызфармацию» заметно возросло, но есть проблемы
В «Кыргызфармации» ответили на заявление депутата Жогорку Кенеша о коррупции
Депутат сообщила о коррупции в «Кыргызфармации» при закупке речевых процессоров
У госпредприятия «Кыргызфармация» появится централизованный склад
Для пациентов с пересаженными органами продолжат закупать оригинальные препараты
Онкопрепараты начнут поступать с июля, обещает Кыргызфармация
В ГП «Кыргызфармация» назначен новый руководитель
Оригиналы или дженерики? Что будут закупать для пациентов в Кыргызстане
Почему «Кыргызфармация» не успевает вовремя поставить лекарства в больницы
Депутат ЖК предлагает закупать вместо оригиналов лекарств дженерики. Они дешевле
Популярные новости
В&nbsp;Баткене учительница преподавала урок одновременно двум классам, сидя у&nbsp;порога В Баткене учительница преподавала урок одновременно двум классам, сидя у порога
Омурбек Текебаев посоветовал Шаирбеку Ташиеву баллотироваться на&nbsp;второй срок Омурбек Текебаев посоветовал Шаирбеку Ташиеву баллотироваться на второй срок
Депутаты ЖК&nbsp;считают, что министр здравоохранения должен уйти в&nbsp;отставку Депутаты ЖК считают, что министр здравоохранения должен уйти в отставку
Суд в&nbsp;США разрешил Дональду Трампу депортировать мигрантов в&nbsp;третьи страны Суд в США разрешил Дональду Трампу депортировать мигрантов в третьи страны
Бизнес
Важно знать: О! не&nbsp;запрашивает коды и&nbsp;не&nbsp;продлевает договор по&nbsp;звонку Важно знать: О! не запрашивает коды и не продлевает договор по звонку
MBANK зажигает на&nbsp;Иссык-Куле: &laquo;Ари-Ури&raquo; начинается! MBANK зажигает на Иссык-Куле: «Ари-Ури» начинается!
Онлайн-перерегистрация авто теперь доступна в&nbsp;MegaPay Онлайн-перерегистрация авто теперь доступна в MegaPay
KICB привлек 1,3 миллиарда сомов от&nbsp;IFC через облигации устойчивого развития KICB привлек 1,3 миллиарда сомов от IFC через облигации устойчивого развития
26 июня, четверг
12:26
Дверные замки за 3 тысячи сомов. Депутат о возможной коррупции на Иссык-Куле Дверные замки за 3 тысячи сомов. Депутат о возможной ко...
12:21
Гражданин КР признал вину в незаконном экспорте оружия из США в Россию
12:17
В Джеты-Огузе милиционер спас тонущего мальчика
12:00
Что скрывает стейблкоин A7A5: миллиарды, санкции и анонимные схемы
11:55
Депутат попросила власти обновить здание школы Гапыра Мадаминова в Баткене