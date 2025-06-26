ГП «Кыргызфармация» не справляется с обеспечением лекарств. В связи с этим депутат Жогорку Кенеша Айсулуу Мамашова предложила часть функций госпредприятия передать ФОМС.

На заседании она напомнила, что в прошлом году в ноябре Национальный центр онкологии и гематологии подал заявку на закуп 60 препаратов. Но к июню этого года центр получил только четыре.

«56 лекарственных средств до сих пор не получено. Онкология — это особенное заболевание, и если не лечить ее вовремя, то могут быть смертельные последствия. Прошу проверить деятельность «Кыргызфармации», выяснить, почему происходят задержки, почему Минздрав не предотвращает такие ситуации. Передадим половину функции ФОМС, пусть будет как раньше. Пусть больницы не прекращают свою работу», — сказала Айсулуу Мамашова.

По ее словам, на сегодня в медучреждениях нет шприцов, физрастворов и лекарств, которые предоставлялись пациентам бесплатно.

Ранее другие депутаты также поднимали проблему, связанную с деятельностью ГП «Кыргызфармация» и предлагали отправить в отставку главу Минздрава Эркина Чечейбаева.