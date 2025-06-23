18:06
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Власть

Депутаты ЖК считают, что министр здравоохранения должен уйти в отставку

Депутаты Жогорку Кенеша считают, что министр здравоохранения Эркин Чечейбаев должен уйти в отставку. Об этом они заявили на заседании парламентского комитета по социальной политике.

Требование связано с плохой работой ГП «Кыргызфармация». Нардепы отметили, что из 60 жизненно важных лекарств для онкопациентов, заказанных в прошлом году в ноябре, ведомство к этому дню смогло поставить только четыре. При этом на заседании отсутствовали глава Минздрава, директор госпредприятия и его заместитель.

«Кто за это будет отвечать? Это даже не 10 процентов (объем доставленных лекарств)», — сказала депутат Айсулуу Мамашова.

Ее коллега Гуля Кожокулов ответила, что виноват министр, который проигнорировал серьезный вопрос.

«Он заявил, не давить на него. Говорит, это не его вопрос. Так он мне ответил. Я была вынуждена, когда больные онкологией нашли мой телефон и начали звонить, я была вынуждена поднять этот вопрос. Я звонила в ГП «Кыргызфармация» и сказала им, что больные отслеживают, когда препарат прибыл, как растамаживают, какую процедуру везде проходит. Все застопорилось на «Кыргызфармации». Зачем нам нужен промежуточный орган, который вместо того, чтобы оперативно решать вопросы наших граждан, тормозит», — подчеркнула нардеп.

Гуля Кожокулова напомнила, что ГП «Кыргызфармация», департамент лекарственных средств и медицинских изделий и Национальный центр онкологии и гематологии подчиняются Минздраву, и задалась вопросом, зачем нам министерство, которое не заботится о своих гражданах.

Миллиарды выделяются, заявки своевременно отправляются. Но почему возникает проблема (с доставкой лекарств)? Я бы на месте министра пришла бы красиво сказала: «Подаю в отставку, я не справился с задачей».

Гуля Кожокулова

Парламентарий считает, что президент Садыр Жапаров в мае неслучайно объявил главе Минздрава выговор.

«Здесь многие говорят, что он блогер. Может, ему нужно поменять профессию и уйти в другую стезю? Надо поставить человека, который бился бы за каждого больного, как за родного», — отметила народная избранница.

Гуля Кожокулова также заявила, что нужно рассмотреть вопрос соответствия должности руководства «Кыргызфармации» и других департаментов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/333794/
просмотров: 1100
Версия для печати
Материалы по теме
В парламенте призвали МИД «фильтровать» конвенции, к которым присоединяется КР
Финансовый центр в Тамчи. В парламенте поспорили министр и депутат
Президент просил. ЖК без обсуждения одобрил создание финансового центра в Тамчи
Сработала автоматика. Замминистра энергетики о причинах блэкаута
В Жогорку Кенеше предлагают вывести Лесную службу из ведения МЧС
В парламенте интересуются, в розыске ли Кашкар Джунушалиев и когда его накажут
Есть уголовное дело. Депутат о кандидате в состав Совета по делам правосудия
Закон о СМИ. Депутаты предлагают вернуть норму об обязательной регистрации
Депутаты внесли изменения в законопроект ГКНБ о кандидатах на высшие посты
Скончался экс-депутат Жогорку Кенеша Абдыкапар Султанов
Популярные новости
Планируется визит президента России Владимира Путина в&nbsp;Кыргызстан&nbsp;&mdash; Беглов Планируется визит президента России Владимира Путина в Кыргызстан — Беглов
ОДКБ должна действовать. Садыр Жапаров обозначил главные угрозы для региона ОДКБ должна действовать. Садыр Жапаров обозначил главные угрозы для региона
&laquo;Росатом&raquo; просит не&nbsp;использовать слово &laquo;Киргизия&raquo;&nbsp;&mdash; Кыргызская Республика «Росатом» просит не использовать слово «Киргизия» — Кыргызская Республика
Мы&nbsp;хотим, чтобы Кыргызстан и&nbsp;кыргызы имели особый статус в&nbsp;России&nbsp;&mdash; Темир Сариев Мы хотим, чтобы Кыргызстан и кыргызы имели особый статус в России — Темир Сариев
Бизнес
Оформите ОСАГО в&nbsp;приложении MegaPay и&nbsp;получите 20&nbsp;процентов кешбэка Оформите ОСАГО в приложении MegaPay и получите 20 процентов кешбэка
Круговорот проблем хлопкозавода &laquo;Ак-Була&raquo;: обращение к&nbsp;властям&nbsp;КР и&nbsp;РФ Круговорот проблем хлопкозавода «Ак-Була»: обращение к властям КР и РФ
Globus и&nbsp;Be&nbsp;Adam посвятили свой третий дроп выдающимся личностям Кыргызстана Globus и Be Adam посвятили свой третий дроп выдающимся личностям Кыргызстана
При поддержке общественного фонда &laquo;Ильшат&raquo; открывается школа для детей-сирот При поддержке общественного фонда «Ильшат» открывается школа для детей-сирот
23 июня, понедельник
17:49
Кыргызстанцы, вышедшие из реестра контролируемых лиц в РФ, не могут найти работу Кыргызстанцы, вышедшие из реестра контролируемых лиц в ...
17:21
Учеников музучилища имени Куренкеева заставляют таскать тяжелые инструменты
17:11
Новый военный городок спецотряда «Бору» открыли в Баткенской области
16:55
В госсобственность Чуйской области вернули промышленный участок
16:49
Депутаты ЖК считают, что министр здравоохранения должен уйти в отставку